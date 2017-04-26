В Татарстане хотят создать фонд для поддержки вкладчиков рухнувших банков

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Татарстана планируют создать спецфонд для поддержки вкладчиков банков республики, у которых была отозвана лицензия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину.
"Конечно, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства – ред.) за счет распродажи (имущества банков – ред.)", — сказал Минниханов.
По его словам, уже создана правительственная комиссия, "формируется кредиторская масса". "Люди, которые виновны, задержаны, правоохранительные органы работают, рассматриваем все сделки", — сообщил Минниханов.