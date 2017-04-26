В Татарстане хотят создать фонд для поддержки вкладчиков рухнувших банков

У входа в здание Интехбанка в Казани. Архивное фото

У входа в здание Интехбанка в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Татарстана планируют создать спецфонд для поддержки вкладчиков банков республики, у которых была отозвана лицензия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка, входившего в топ-50 банковской системы РФ, и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на шесть месяцев. Позднее регулятор отозвал лицензии у трех татарстанских банков — "Анкор банка", Интехбанка и Татфондбанка.

"Конечно, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства – ред.) за счет распродажи (имущества банков – ред.)", — сказал Минниханов.

По его словам, уже создана правительственная комиссия, "формируется кредиторская масса". "Люди, которые виновны, задержаны, правоохранительные органы работают, рассматриваем все сделки", — сообщил Минниханов.