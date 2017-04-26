Die Presse объяснила, почему санкции пошли России на пользу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Санкции повлияли на российскую экономику, однако однозначно проиграл от них только Запад, а не Москва, пишет австрийское издание Die Presse.

Власти России заявляют, что введенные ЕС ограничительные меры не причинили стране никакого вреда — скорее даже укрепили экономику, а рецессия произошла исключительно из-за падения цен на нефть. Эксперты, в свою очередь, придерживаются мнения, что санкции просто усилили негативный эффект от снижения нефтяных котировок, отмечает автор материала.

"По оценке Всемирного банка, ограничительные меры тормозят рост ВВП России примерно на 0,5 процентного пункта", — говорится в статье.

Конечно, ограничение доступа к западному рынку капитала стало болезненным для российских фирм. Снижение курса рубля привело к подорожанию импортных товаров. В аграрном секторе импорт "пал жертвой" российских ответных мер.

"Это пошло на пользу сельскому хозяйству в России", — пишет Die Presse. Потребители перешли на отечественные продукты, в результате агропромышленное производство в годы рецессии выросло на 2,6% в 2015-м и 4,8% в 2016-м.

"Россия полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы, а также стала крупнейшим экспортером зерна. В тепличном овощеводстве рост составил 30%. Этот сектор щедро поддерживает государство, а также частные лица, которые инвестируют миллиарды", — говорится в материале.

В то же время, по данным проведенного в конце 2016 года исследования австрийского экономического института, падение экспорта из ЕС в Россию в 2015 году составило по валовой добавленной стоимости примерно 40 миллиардов евро. В одной только Австрии ущерб составил 1,5 миллиарда евро, при этом 36% снижения австрийского экспорта приходится на санкции.

"В материальном плане однозначно проиграл только Запад", — резюмирует автор статьи.