Die Presse объяснила, почему санкции пошли России на пользу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Санкции повлияли на российскую экономику, однако однозначно проиграл от них только Запад, а не Москва, пишет австрийское издание Die Presse.
"По оценке Всемирного банка, ограничительные меры тормозят рост ВВП России примерно на 0,5 процентного пункта", — говорится в статье.
Конечно, ограничение доступа к западному рынку капитала стало болезненным для российских фирм. Снижение курса рубля привело к подорожанию импортных товаров. В аграрном секторе импорт "пал жертвой" российских ответных мер.
"Это пошло на пользу сельскому хозяйству в России", — пишет Die Presse. Потребители перешли на отечественные продукты, в результате агропромышленное производство в годы рецессии выросло на 2,6% в 2015-м и 4,8% в 2016-м.
В то же время, по данным проведенного в конце 2016 года исследования австрийского экономического института, падение экспорта из ЕС в Россию в 2015 году составило по валовой добавленной стоимости примерно 40 миллиардов евро. В одной только Австрии ущерб составил 1,5 миллиарда евро, при этом 36% снижения австрийского экспорта приходится на санкции.
"В материальном плане однозначно проиграл только Запад", — резюмирует автор статьи.