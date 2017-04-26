Курс доллара превысил 57 рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро; доллар поднялся выше 57 рублей впервые с 12 апреля под влиянием ряда факторов, в частности, снижения цен на нефть перед публикацией данных Минэнерго США по запасам сырья, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.21 мск рос на 84 копейки — до 57,01 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 62,09 рубля. Ранее в ходе торгов курс доллара уже поднимался до 57,04 рубля, евро – до 62,13 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,05% — до 52,02 доллара за баррель.

Также на курс валюты влияет предстоящее возможное снижение ставки ЦБ РФ на заседании 28 апреля.

Кроме того, во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не собираются отказываться от плавающего курса рубля, однако понимают озабоченности экспортеров по поводу укрепления отечественной валюты и ищут варианты рыночных мер влияния на валютный курс.