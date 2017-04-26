На Ямале открылся Межрегиональный форум специалистов сферы госзакупок УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Второй Межрегиональный форум для специалистов сферы госзакупок УрФО "Контрактная система в сфере закупок" в среду начал работу в Салехарде, сообщает правительство ЯНАО.

"Помимо делегатов регионов УрФО, в форуме принимают участие представители министерства финансов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы. Всего зарегистрировано более 200 участников", — говорится в сообщении.

Открывая мероприятие, директор департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа Виктория Рубан отметила, что форум в таком формате впервые проводится на территории автономного округа.

"Ранее мы проводили на регулярной основе мероприятия по освещению вопросов в сфере закупок товаров, работ, услуг только для участников контрактной системы ЯНАО. Условия осуществления закупок в субъектах Уральского федерального округа существенно отличаются. У регионов разная логистика, плотность населения, бюджетная обеспеченность. Обмен опытом по внедрению успешных практик принесет всем участникам мероприятия практическую пользу", — приводятся в сообщении слова Рубан.

Главный эксперт департамента правового регулирования бюджетных отношений министерства финансов России Александр Кондеев выразил благодарность правительству ЯНАО за инициативу по организации форума. "Мероприятие будет очень полезно. Заказчики смогут послушать регуляторов, другие регионы, изучить лучший опыт и все подводные камни. А для регуляторов будет интересно услышать предложения по совершенствованию контрактной системы", — цитирует Кондеева правительство.

Форум продлится два дня – 26 и 27 апреля. Представители регионов обменяются опытом работы по развитию контрактной системы. Участники заслушают доклады о нормировании в сфере закупок, практике ФАС по контролю в сфере закупок, сервисах универсального оператора электронных торгов. В конце каждого рабочего дня форума предполагается дискуссионная часть для обсуждения всех вопросов, уточняют власти.

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