Абдулатипов: "Платон" позволит компенсировать ущерб от большегрузов

МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. Введение системы взимания платы с грузовиков "Платон" позволит компенсировать дорожникам ущерб, наносимый дорожному полотну большегрузными автомобилями, заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в среду в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

В начале апреля в ряде регионов начались протесты дальнобойщиков в связи с введением системы "Платон". Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля перед Госдумой сообщил, что диалог с обществом по этому вопросу выстроен, в состоянии забастовки находятся всего 480 дальнобойщиков, а всего в системе "Платон" зарегистрированы 800 тысяч машин.

"Я знаю, насколько тяжелый труд у дальнобойщиков, хлеб им достается нелегкий, но мне не дадут солгать сами автомобилисты: когда в жару летом на разогретую дорогу выезжает груженая фура на 40 тонн, то асфальт расползается в стороны. Этот ущерб должен же был компенсироваться. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович по моей просьбе выделил республике дополнительные средства в эту отрасль, но они не покрывают всех расходов. С помощью системы "Платон" государство лишь компенсирует дорожникам ущерб, который наносят полотну большегрузные автомобили", — сказал Абдулатипов.

По его словам, по большому счету, эти деньги берутся не с водителей, а с тех, кто отправляет груз.

"Я лично, как и многие губернаторы, обращался к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, и он пошел нам навстречу, сказав, что система "Платон" будет вводиться постепенно, а мы уже получили первые деньги с нее. Все, что зависит от республики, мы сделаем. Мы предприняли все меры для того, чтобы нашим водителям не создавали проблемы при проезде на контрольных пропускных пунктах до Москвы и Санкт-Петербурга. Дагестанцы — трудолюбивый народ и везут продовольственную продукцию, выращенную в Дагестане. А сейчас, в основном, стоят именно дагестанские дальнобойщики. Во всех регионах уже эти акции прекращены. Вместо подобных акций мы должны вместе решать такие вопросы, не нарушая общественный порядок", — сказал глава региона.