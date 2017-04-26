США
26.0426 апреля14:43МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Путин поставил задачу увеличить экспорт российской продукции

14:3126.04.2017
1841
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно не только заместить импорт, но и увеличить экспорт, при этом российская продукция должна быть конкурентоспособной как по цене, так и по качеству.

В среду президент проводит очередное совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждаются вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.

Уборка урожая зерновых культур в Новосибирской области
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Санкции в помощь: в Россию пришел сельскохозяйственный бум
"Уже много раз на эту тему говорим, хочу еще раз подчеркнуть, импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель. Мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики. Вот нам для чего это нужно, а не для того, чтобы импортозаместить все и вся, нет такой цели у нас. И мы перед собой такой цели никогда не ставили. Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий", — сказал Путин.

На совещании с членами правительства глава государства напомнил, что резкие изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера еще раз обозначили высокую, иногда излишне высокую зависимость российского рынка от импорта некоторых товаров и услуг. "Вместе с тем открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики. Это прежде всего агропромышленный комплекс в связи с освобождением рынка для отечественных производителей, машиностроение, легкая промышленность", — заявил президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Минобороны продолжит курс на импортозамещение, заявил Шойгу
Он отметил, что за два года доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100%, активно развивается сельхозмашиностроение, нефтегазовое машиностроение. Говоря о развитии импортозамещения в сельском хозяйстве, Путин обратил внимание, что при росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мяса птицы — вдвое.

Путин предложил членам кабмина на совещании подвести итоги работы по импортозамещению и наметить дальнейшие шаги, как в полной мере использовать дополнительные возможности по развитию российских предприятий. "Крайне важно учитывать интересы потребителей, отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству", — подчеркнул президент, добавив, что она должна соответствовать мировым требованиям и стандартам.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
natasha.alimova
Хотелось бы ,чтобы качественная продукция была сначала у нас в магазинах,а то одни суррогаты(сгущенка,молоко,сметаны ,сыры,вино и др.)А то как бабки на рынке говорят:это грядка для себя ,а эта на продажу.
14:39
26.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена