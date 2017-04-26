Путин поставил задачу увеличить экспорт российской продукции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно не только заместить импорт, но и увеличить экспорт, при этом российская продукция должна быть конкурентоспособной как по цене, так и по качеству.

В среду президент проводит очередное совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждаются вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.

"Уже много раз на эту тему говорим, хочу еще раз подчеркнуть, импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель. Мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики. Вот нам для чего это нужно, а не для того, чтобы импортозаместить все и вся, нет такой цели у нас. И мы перед собой такой цели никогда не ставили. Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий", — сказал Путин.

На совещании с членами правительства глава государства напомнил, что резкие изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера еще раз обозначили высокую, иногда излишне высокую зависимость российского рынка от импорта некоторых товаров и услуг. "Вместе с тем открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики. Это прежде всего агропромышленный комплекс в связи с освобождением рынка для отечественных производителей, машиностроение, легкая промышленность", — заявил президент.

Он отметил, что за два года доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100%, активно развивается сельхозмашиностроение, нефтегазовое машиностроение. Говоря о развитии импортозамещения в сельском хозяйстве, Путин обратил внимание, что при росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мяса птицы — вдвое.

Путин предложил членам кабмина на совещании подвести итоги работы по импортозамещению и наметить дальнейшие шаги, как в полной мере использовать дополнительные возможности по развитию российских предприятий. "Крайне важно учитывать интересы потребителей, отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству", — подчеркнул президент, добавив, что она должна соответствовать мировым требованиям и стандартам.