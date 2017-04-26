Путин поставил задачу увеличить экспорт российской продукции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно не только заместить импорт, но и увеличить экспорт, при этом российская продукция должна быть конкурентоспособной как по цене, так и по качеству.
В среду президент проводит очередное совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждаются вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.
На совещании с членами правительства глава государства напомнил, что резкие изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера еще раз обозначили высокую, иногда излишне высокую зависимость российского рынка от импорта некоторых товаров и услуг. "Вместе с тем открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики. Это прежде всего агропромышленный комплекс в связи с освобождением рынка для отечественных производителей, машиностроение, легкая промышленность", — заявил президент.
Путин предложил членам кабмина на совещании подвести итоги работы по импортозамещению и наметить дальнейшие шаги, как в полной мере использовать дополнительные возможности по развитию российских предприятий. "Крайне важно учитывать интересы потребителей, отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству", — подчеркнул президент, добавив, что она должна соответствовать мировым требованиям и стандартам.