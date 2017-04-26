Савельев: авиакомпании будут вынуждены снижать цены на билеты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что авиакомпании РФ будут вынуждены снижать цены на билеты в связи с переизбытком мощностей.

"Сегодня предложение превышает спрос, авиакомпании будут вынуждены снижать цены… в связи с тем, что емкостей больше, и их нужно предлагать. Понятно, что нужно не дойти до демпинга", — сказал он в кулуарах форума Skyservice.

Савельев также отметил, что все авиакомпании, включая "Аэрофлот", продолжат наращивать парк судов.

По данным Росавиации, авиакомпании РФ за январь-март 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 19,4% в годовом выражении, до 19,7 миллиона человек, в марте — на 19,5% до 6,96 миллиона человек. Авиакомпания "Аэрофлот" в первом квартале нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 12,6% — до 7,015 миллиона человек.