Отсутствие черногорского вина в России никто не заметит, уверен эксперт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости/Прайм. Черногорское вино занимает незначительную долю на российском рынке, поэтому на РФ никак не отразится запрет на поставку продукции крупнейшего черногорского производителя вин, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Роспотребнадзор во вторник сообщил, что запретил ввоз в Россию продукции крупнейшего в Черногории производителя вин "13.jul Plantaze" из-за "несоответствия товара требованиям к качеству и безопасности". Ведомство уточнило, что выявлены 24 партии алкогольной продукции, которые не соответствуют по показателям качества и безопасности требованиям.

"Никто не заметит отсутствие черногорского вина. Его доля на рынке абсолютно незначительна — сотая доля процента", — сказал Дробиз РИА Новости.