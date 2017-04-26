Путин готов комментировать курс рубля, но не публично, сообщил Песков

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов комментировать вопросы волатильности курса рубля, однако не публично, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Готов, но не публично", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области Путин сообщил, что российские власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля, однако от более подробных комментариев при телевизионных камерах отказался.

С исторического минимума (около 86 рублей в январе 2016 года) российская нацвалюта укрепилась к доллару примерно на 54%. В понедельник, 24 апреля, курс американской валюты к российской опустился до 55,72 рубля – минимума с лета 2015 года. Представители финансово-экономического блока правительства ранее неоднократно говорили, что рубль крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу РФ. В частности, в марте министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переукреплен на 10-12%. На тот момент за доллар на бирже давали чуть больше 57 рублей.