Лавров отметил сближение позиций с Эр-Риядом по ситуации на рынке нефти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Москве. 26 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Москве. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Между РФ и Саудовской Аравией растет взаимопонимание по вопросам функционирования мировых рынков минеральных ресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

"Безусловно, с точки зрения позиции наших государств по региональной и международной проблематике, мы очень ценим наше сотрудничество, растущее взаимопонимание по многим вопросам. Причем не только по вопросам международной политики, но и по вопросам функционирования мировых рынков минеральных ресурсов. Обо всем этом рассчитываю сегодня подробно поговорить", — сказал Лавров.

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