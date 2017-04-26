Роспотребнадзор запретил ввоз алкоголя производителя из Черногории

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию продукции крупнейшего в Черногории производителя вина из-за несоответствия товара требованиям к качеству и безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2017 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявлены 24 партии алкогольной продукции (изготовитель "13.jul Plantaze" AD, Республика Черногория), не соответствующие по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что по результатам исследований выявлено содержание пестицидов и пластификаторов, обнаружены посторонние включения. Партии алкогольной продукции, не соответствующие установленным требованиям, изъяты из оборота, а материалы переданы в суд.

"Несмотря на предостережения со стороны Роспотребнадзора, производитель "13.jul Plantaz" до настоящего времени не представил информацию по устранению нарушений требований в области защиты прав потребителей и обеспечению безопасности алкогольной продукции, поставляемой в Российскую Федерацию", — отметили в службе.

"Учитывая изложенное, Роспотребнадзором с 26.04.2017 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции указанного производителя", — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, информация о нарушениях направлена в ФТС России и уполномоченные службы государств — членов Евразийского Экономического Союза.

"При проведении надзорных мероприятий Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявлено несоответствие алкогольной продукции производства "13.jul Plantaze" AD (Республика Черногория) требованиям законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в продукции обнаружены посторонние включения, содержание незаявленных пестицидов и пластификаторов в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы.

"Роспотребнадзором с 26 апреля текущего года приостановлен ввоз продукции указанного предприятия на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация направлена в ФТС России и уполномоченные службы государств-членов Евразийского экономического союза", — добавили в ведомстве.