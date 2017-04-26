Трюдо заявил Трампу, что Канада будет защищать своих производителей

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что считает необоснованными экспортные пошлины США на пиломатериалы и будет защищать местных производителей, сообщил в заявлении офиса канадского премьера.

"Что касается древесины мягких пород, премьер-министр отверг необоснованные заявления министерства торговли США и решение наложить несправедливые пошлины. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Канады будет жестко защищать интересы канадской индустрии древесины мягких пород, как это происходило во время прошлых споров с США по древесине", — говорится в сообщении.

По заявлению офиса Трюдо, оба лидера подчеркнули важность того, чтобы достичь взаимоприемлемых договоренностей на этот счет. Также канадский премьер поднял вопрос о торговле молочными продуктами, которая, по данным Канады, сложилась в пользу США с торговым дефицитом канадской стороны около 440 миллионов канадских долларов в год.

Трюдо также заверил Трампа, что Канада соблюдает свои торговые обязательства, включая соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), и что Канада "продолжит защищать свои интересы".

США вводят пошлины на канадскую древесину в связи с искусственным занижением экспортных цен, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс. Пошлины, размер которых составит от 3% до 24%, коснутся пяти крупнейших канадских поставщиков.

Как заявил Росс, проблема искусственного занижения цен на экспортируемую в США древесину не нова и существует на протяжении некоторого времени. Он сообщил, что за три месяца до введения пошлин США предупредили Канаду о готовящемся решении, поэтому пошлины коснутся и ввезенных за это время по заниженным ценам материалов.

Отвечая на опасения американцев о том, что введение пошлин приведет к росту цен на пиломатериалы и стоимости строительства жилья, Росс заверил, что повышение цен будет "незначительным".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп также пригрозил Канаде ответными мерами в связи с введением ограничений на поставки американской молочной продукции. Глава ведомства сообщил в связи с этим, что с введением новых ограничений Канада "не дает американским производителям молочной продукции продавать свою продукцию в Канаде", и Вашингтон "изучает, если возможность исправить это".

При этом Трамп заявил, что не боится торговой войны с Канадой.