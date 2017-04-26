Мексиканская Pemex застраховалась от падения цен на нефть в 2017 году

МЕХИКО, 26 апр — РИА Новости. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex впервые заключила собственный договор страхования от снижения цен на нефть до 42-37 долларов за баррель стоимостью 133,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Правительство Мексики с 1990 года приобретает страховку от низких цен на нефть, однако выплаты по ней идут в госбюджет, тогда как заключенное Pemex соглашение направлено на защиту финансового баланса компании.

Страховка покрывает объем добычи в 409 тысяч баррелей нефти и действует с мая по декабрь 2017 года, при этом 37-42 доллара за баррель – это диапазон, соответствующий наиболее вероятному сценарию, связанному со снижением котировок, отмечается в сообщении. В случае, если нефть будет стоить меньше 37 долларов, Pemex получит максимальное возмещение своих потерь.

"Впервые за 11 лет у Pemex есть собственная программа хеджирования", — отмечает компания.

В 2016 году Мексика впервые в истории второй год подряд получила существенные выплаты по своей страховке, покрывающей ущерб от падения цен на нефть. За 2016 год страна получила 2,65 миллиарда долларов, а за 2015 год — 6,3 миллиарда долларов. В августе 2016 года Мексика купила международную страховку от падения цены нефти на 2017 год за более чем один миллиард долларов.

По условиям страховки среднегодовой показатель цены нефти в 2017 году зафиксирован на уровне 42 доллара и покрывает объем добычи в 250 миллионов баррелей. Согласно документам мексиканских властей, государство обычно использует при хеджировании такие крупные банки, как JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup и BNP Paribas.

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти с добычей на уровне около двух миллионов баррелей в день. Тенденции последних лет привели к сокращению добычи, хотя 10 лет назад нефтяная компания Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей производства в день. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию и обеспечить рост добычи.