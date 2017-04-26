Россия и Япония планируют подписать 20 новых экономических проектов

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Более 20 новых проектов экономического сотрудничества будут дополнительно подписаны в ходе визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Ранее телекомпания NHK сообщала, что в ходе визита Абэ в Россию, который начинается 27 апреля, будет подписано соглашение о направлении на Южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества. По данным телекомпании, будет также обсуждаться возможность свободного посещения островов бывшими жителями, в том числе, и путем создания чартерного авиасообщения.
Визит состоится 27-28 апреля, в поездке Абэ будет сопровождать министр экономики Японии, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.