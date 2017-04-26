Россия и Япония планируют подписать 20 новых экономических проектов

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Более 20 новых проектов экономического сотрудничества будут дополнительно подписаны в ходе визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Агентство отмечает, что эти проекты не входят в число 80 документов, подписанных во время визита российского президента Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года, а являются дополнительными и призваны еще более укрепить двустороннее сотрудничество.

Ранее телекомпания NHK сообщала, что в ходе визита Абэ в Россию, который начинается 27 апреля, будет подписано соглашение о направлении на Южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества. По данным телекомпании, будет также обсуждаться возможность свободного посещения островов бывшими жителями, в том числе, и путем создания чартерного авиасообщения.

Визит состоится 27-28 апреля, в поездке Абэ будет сопровождать министр экономики Японии, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко.

Ранее во вторник пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обсудит с Абэ во время его визита в Россию 27 апреля ход реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы развития российско-японского сотрудничества. Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Ожидается, что Путин и Абэ обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.