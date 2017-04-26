Уилбур Росс: сенат задерживает пересмотр НАФТА

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Администрация Трампа уведомила конгресс о планах пересмотра НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли) несколько недель назад, но реальные действия будут возможны после утверждения сенатом торгового представителя США, заявил глава министерства торговли США Уилбур Росс.

"Еще несколько недель назад мы проинформировали конгресс о намерении пересмотреть условия соглашения, что затормозило, так это утверждение полномочного органа", — сказал журналистам Росс.

Он выразил надежду, что кандидатура выдвинутого президентом на пост торгового представителя США Роберта Лайтхайзера будет утверждена в скором времени, что устранит одно из препятствий для пересмотра НАФТА.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения США с тем, чтобы они лучше соответствовали американским интересам. Он, например, указывал на недостатки НАФТА, в которую входят США, Канада и Мексика, и обещал сделать ее "более справедливой" для США.