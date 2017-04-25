В "Газпроме" рассказали, как сократится транзит через Украину к 2020 году

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. "Газпром" может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но в гораздо меньших объемах – примерно 15 миллиардов кубометров в год, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Мы готовы к переговорам. Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах (транзита газа через Украину — ред.) Возможно, около 15 миллиардов кубометров в год для стран, которые граничат с Украиной", — сказал Миллер в телефонном интервью агентству Рейтер.
Он пояснил, что снижение объемов транзита газа связано с тем, что все большая доля сырья добывается на полуострове Ямал. "Если посмотреть из космоса, можно провести прямую линию через Прибалтику между новыми центрами добычи и немецким Грайфсвальдом (где заканчивается газопровод "Северный поток" – ред.) Этот маршрут на 2 тысячи километров короче маршрута через Украину", — сказал он.
Миллер отметил обоюдную зависимость компании и ее европейских потребителей друг от друга. "Наша зависимость взаимна: когда мы инвестируем в разработку месторождений и строительство газопроводов, "Газпром" надеется на будущий спрос и де-факто зависит от европейского рынка так же, как Европа зависит от российского газа", — сказал он.