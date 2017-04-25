ВТО разрешила Мексике ввести санкции против США на $163 миллиона ежегодно

МЕХИКО, 25 апр – РИА Новости. Мексике разрешено ввести торговые санкции в отношении продукции из США на 163 миллиона долларов ежегодно в результате выигрыша этой страной давнего торгового спора, сообщило во вторник министерство экономики Мексики со ссылкой на решение Всемирной торговой организации (ВТО).
"Решение ВТО дает Мексике разрешение во исполнение своих прав применить ответные меры к импорту из США, наша страна незамедлительно попросит орган по решению споров ВТО о приостановке льгот (для товаров из США) и параллельно начнет внутренний процесс, необходимый для эффективного осуществления приостановки льготного режима для продуктов из США", — говорится в заявлении минэкономики.
В то же время данная победа Мексики является частичной, так как изначально латиноамериканская страна просила о размере возможной компенсации в 472,3 миллиона долларов в год.