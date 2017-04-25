ВТО разрешила Мексике ввести санкции против США на $163 миллиона ежегодно

МЕХИКО, 25 апр – РИА Новости. Мексике разрешено ввести торговые санкции в отношении продукции из США на 163 миллиона долларов ежегодно в результате выигрыша этой страной давнего торгового спора, сообщило во вторник министерство экономики Мексики со ссылкой на решение Всемирной торговой организации (ВТО).

Речь идет о споре, тянувшемся с 2008 года, относительно маркировки и ограничения продаж мексиканского тунца на американском рынке. ВТО в итоге приняло сторону Мехико в этом споре.

"Решение ВТО дает Мексике разрешение во исполнение своих прав применить ответные меры к импорту из США, наша страна незамедлительно попросит орган по решению споров ВТО о приостановке льгот (для товаров из США) и параллельно начнет внутренний процесс, необходимый для эффективного осуществления приостановки льготного режима для продуктов из США", — говорится в заявлении минэкономики.

В то же время данная победа Мексики является частичной, так как изначально латиноамериканская страна просила о размере возможной компенсации в 472,3 миллиона долларов в год.