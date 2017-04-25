Путин предложил "подтолкнуть" проект об определении органических продуктов

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Необходимо подтолкнуть "зависший" законопроект об определении "органических продуктов", заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Проект действительно завис, и надо его подтолкнуть", — сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Как отметил президент РФ, производство таких продуктов имеет положительное влияние на здоровье российских граждан.

"Во-первых, это очень перспективное направление, от этого зависит здоровье людей, здоровье нации, потому что все химические добавки, пестициды, они в конечном итоге вредят будущим поколениям. Вопрос в том, чтобы сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида направления деятельности", — сказал Путин.

Со своей стороны, министр экономического развития Максим Орешкин уточнил, что закон находится в Минсельхозе, и не исключил, что работа по нему будет вестись в весеннюю сессию Госдумы.