На Украине два офиса "дочки" Сбербанка не работают из-за блокады радикалов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Работа двух отделений украинской "дочки" Сбербанка, в Днепре (бывший Днепропетровск) и во Львове, приостановлена из-за блокады радикалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка во вторник.
"На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Днепр, улица Воскресенская, 2а и город Львов, проспект Черновола, 2б. Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Радикалы из "Национального корпуса" с 10 апреля пикетируют работу ряда отделений Сбербанка в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.
Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".