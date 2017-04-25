На Украине два офиса "дочки" Сбербанка не работают из-за блокады радикалов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Работа двух отделений украинской "дочки" Сбербанка, в Днепре (бывший Днепропетровск) и во Львове, приостановлена из-за блокады радикалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка во вторник.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", во вторник заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" Сбербанка во Львове.

"На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Днепр, улица Воскресенская, 2а и город Львов, проспект Черновола, 2б. Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Радикалы из "Национального корпуса" с 10 апреля пикетируют работу ряда отделений Сбербанка в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

Как сообщила ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".