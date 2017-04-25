Россия начнет поставки мяса в Катар

ДОХА, 25 апр — РИА Новости. РФ и Катар согласовали семь ветеринарных сертификатов на поставку в Катар продукции российского животноводства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Дохе министр энергетики России Александр Новак.

"Нами были согласованы семь ветеринарных сертификатов на поставку в Катар нашей животноводческой продукции, в первую очередь, мяса птицы, баранины, говядины. Это очень большой шаг в развитии нашего сотрудничества", — отметил Новак.

Стороны согласовали ветеринарные сертификаты в том числе на козлятину, мясное сырье и субпродукты овец и коз; мясо, мясное сырье и субпродукты крупного рогатого скота; консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; суточных цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят и инкубационные яйца этих видов птиц; яичный порошок, пищевое яйцо, сообщил подробности Россельхознадзор по итогам переговоров с катарской стороной в рамках третей российско-катарской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Поставки вышеуказанных подконтрольных товаров могут начаться в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов, а также сертификатов Халяль, с российских предприятий, находящихся под контролем Национальной ветеринарной службы Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Россельхознадзор направит катарской стороне список таких предприятий, а также повторно направит информацию и документы о Ветеринарной службе РФ.

"Учитывая обеспокоенность катарской стороны в отношении эпизоотической ситуации по гриппу птиц в ряде регионов Российской Федерации, российская сторона разъяснила, что в соответствии с кодексом МЭБ и внутренним законодательством Россельхознадзором применяется принцип регионализации, и поставки продукции птицеводства возможны только с территорий, свободных от гриппа птиц. Этот же принцип согласован сторонами в вышеуказанных ветеринарных сертификатах", — отмечает Россельхознадзор.

Также стороны пришли к пониманию необходимости организации более тесного взаимодействия в вопросах обеспечения эпизоотического благополучия территории сторон, а также пищевой безопасности при поставках подконтрольных товаров, в том числе путем налаживания контактов между научными учреждениями Катара и России, сообщило российское ведомство.