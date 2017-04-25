Предложения по возможному продлению венского соглашения сформируют в мае

ДОХА, 25 апр — РИА Новости. Секретариат ОПЕК пока не завершил анализ ситуации на рынке нефти, предложения по возможному продлению венского соглашения будут сформированы в мае, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы договорились (на министерской встрече в Кувейте в марте — ред.), что секретариат ОПЕК проведет анализ текущей ситуации на рынке… Эта работа еще идет, и для того, чтобы определиться окончательно с дальнейшими действиями, нам нужно изучить ситуацию, различные сценарии. Мы сегодня обсуждали эти вопросы и считаем, что к встрече министров в мае мы будем готовы сформулировать наши предложения",- сказал Новак по итогам встречи с министром энергетики Катара.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что решение о возможном продлении соглашения будет принято в Вене 25 мая.