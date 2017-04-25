Предложения по возможному продлению венского соглашения сформируют в мае

ДОХА, 25 апр — РИА Новости. Секретариат ОПЕК пока не завершил анализ ситуации на рынке нефти, предложения по возможному продлению венского соглашения будут сформированы в мае, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что решение о возможном продлении соглашения будет принято в Вене 25 мая.