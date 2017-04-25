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Экономика

Фонд "Сколково" привез в Латинскую Америку российские нефтяные технологии

05:3625.04.2017
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© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock

МЕХИКО, 25 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Делегация фонда "Сколково" привезла в Латинскую Америку инновационные проекты российских компаний в сфере нефтедобычи, рассказал РИА Новости директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Олег Перцовский.

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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Проекты уже представлены нефтяной компании Мексики Pemex и одной из местных сервисных компаний. "Мы выбрали те проекты, которые уже готовы к внедрению, предварительно мы их направляли в Pemex, это наш первый заход на этот рынок", — сказал Перцовский.

По его словам, речь идет о двух проектах, связанных с сопровождением бурения. Во-первых, это получение дополнительной информации о том, что происходит в процессе бурения, и программное обеспечение, которое позволяет эффективно, в режиме "онлайн" собирать данные о ходе бурения и направлять бурильное оборудование, чтобы оно максимально проходило по нефтяному пласту. "Потому что при горизонтальном бурении есть риск потери части пласта, есть дорогостоящий софт от западных компаний, который позволяет обрабатывать информацию, но не в режиме реального времени, а с задержками, что тормозит разработку. Наш же проект позволяет получать эту информацию в реальном времени, коллеги работают с этой технологией во многих странах мира", — сказал Перцовский.

Второй проект позволяет обрабатывать данные, получаемые при гидроразрыве пласта. "Особенно при многостадийном гидроразрыве, когда важно понимать, где и какие трещины происходят, это вопрос микросейсмического мониторинга, когда коллеги-математики обрабатывают получаемые сигналы", — заметил представитель "Сколково".

Фонд Сколково. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
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Кроме этого, на предстоящей еще одной встрече с Pemex в городе Вильяэрмоса делегация "Сколково" предложит проекты, связанные с насосным оборудованием и технологией повышения нефтеотдачи пласта. "У Pemex есть интерес, по одному из проектов они готовы выделить месторождение для тестовых операций", — заметил Перцовский.

После Мексики делегация отправится в конце текущей недели в Эквадор, где также будут обсуждаться нефтяные технологии. "У нас будут встречи с компанией Petroamazonas и двумя сервисными компаниями, там будут также сделаны предложения по тем же проектам", — подчеркнул Перцовский.

По его словам, раньше фонд "Сколково" фактически не работал с Латинской Америкой. "Мы сейчас здесь в роли первопроходцев, у наших компаний есть успехи на рынках США и Канады, на других континентах, а вот здесь только у отдельных стартапов были проекты с тем же Petrobras, но это не было централизовано", — заметил он.

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