В Приморье доставили около 1,5 тысячи устройств "ЭРА-ГЛОНАСС"

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Около 1,5 тысячи устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" для оборудования подержанных иномарок привезли в Приморье, чтобы освободить склады временного хранения в портах, где находятся автомобили, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.
Как отметил временный генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля, сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах, ведь на подходе новые пароходы из Японии.
Первая тысяча устройств прибыла во Владивосток 5 апреля. Более 500 иномарок с пробегом уже получили паспорта технических средств с отметкой о наличии УВОЭС – устройства вызова экстренных оперативных служб. АО "ГЛОНАСС" аккредитовал уже 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".