Минфин начнет продажу ОФЗ для населения с 26 апреля

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минфин с 26 апреля начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц, купить бумаги можно будет в отделениях "ВТБ 24" и Сбербанка.

В ведомстве рассказали, что объем первого выпуска с погашением в апреле 2020 года составит 15 миллиардов рублей — 15 миллионов облигаций номиналом в тысячу рублей. Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, второго – 8%, третьего – 8,5%, четвертого – 9%, пятого – 10%, шестого – 10,5%.

В первые три дня облигации можно будет купить по номинальной стоимости бумаг. В случае приобретения бумаг в день размещения доходность составит 9,02% годовых.

Минимальная сумма покупки составит 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов, добавили в Минфине.

Физические лица вправе предъявить облигации к выкупу в любой день до даты погашения. Торговля ОФЗ на вторичном рынке запрещена, исключения составят лишь выкуп бумаг агентами и передача их по наследству.