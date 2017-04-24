Саудовского министра энергетики пригласили на ПМЭФ

ДОХА, 24 апр — РИА Новости. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалех приглашен для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Министр энергетики Саудовской Аравии был приглашен для участия в Петербургском экономическом форуме, ответ остается за ним", — сказал Новак, который прибыл в Доху для участия в российско-катарской межправкомиссии.

Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года.