В Греции порт Салоники продали за 232 миллиона евро

АФИНЫ, 24 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Консорциум трех компаний предложил за 67% акций порта Салоники 231,926 миллиона евро и выиграл международный тендер на концессию порта до 2051 года, сообщили РИА Новости в Фонде по использованию госимущества HRADF.

В консорциум входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS.

В фонде заявляют, что общая стоимость договора составляет 1,1 миллиарда евро. Она включает, помимо выплаты 231,926 миллиона евро обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) общей стоимостью более 170 миллионов евро. В общую сумму также включены ожидаемые дивиденды, которые будут получены от HRADF на оставшиеся 7,22% акций, и инвестиции помимо обязательных.

Международный тендер по передаче в концессию до 2051 года 67% акции Организации по управлению портом Салоники был объявлен в апреле 2014 года. Конкурс по приватизации завершился 24 марта этого года, обязывающие финансовые предложения представили три компании. 7 апреля HRADF предложил участникам тендера улучшить свои финансовые предложения.

Тендерные документы будут представлены в ближайшие недели в контрольную комиссию для проверки, и затем, после ее одобрения, будет подписано соглашение о покупке акций. Помимо этого сделка подлежит одобрению со стороны соответствующих органов власти и должны быть выполнены некоторые дополнительные условия, изложенных в договоре купли-продажи акций.

Среди прошедших во второй этап конкурса компаний были и Российские железные дороги. Накануне тендера источники в деловых кругах сообщили РИА Новости, что РЖД не намерены подавать обязывающие предложения.