ФАС отозвала из суда иск к Google об исполнении предписания

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отозвала из суда иск к американской компании Google о принуждении к исполнению предписания по устранению нарушений антимонопольного законодательства, сообщил РИА Новости представитель ФАС.
Однако на прошлой неделе замглавы ФАС Алексей Доценко сообщил, что Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. По условиям соглашения, Google выплатит все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. При этом все иски из судов стороны обещали отозвать. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.
"ФАС отозвала иск о принуждении к исполнению предписания", — сказал представитель ФАС.
За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября 2016 года, ФАС оштрафовала две структуры Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания.