ФАС отозвала из суда иск к Google об исполнении предписания

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отозвала из суда иск к американской компании Google о принуждении к исполнению предписания по устранению нарушений антимонопольного законодательства, сообщил РИА Новости представитель ФАС.

Арбитражный суд Москвы 24 апреля должен был проводить основные слушания по иску ФАС. Служба в своем иске просила суд обязать ответчиков Google Inc. и Google Ireland Limited совершить действия, направленные на исполнение предписания от 18 сентября 2015 года. Третьим лицом к делу привлечена российская компания "Яндекс".

Однако на прошлой неделе замглавы ФАС Алексей Доценко сообщил, что Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. По условиям соглашения, Google выплатит все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. При этом все иски из судов стороны обещали отозвать. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.

"ФАС отозвала иск о принуждении к исполнению предписания", — сказал представитель ФАС.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google нарушителем закона о конкуренции, усмотрев в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. ФАС предписала до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября 2016 года, ФАС оштрафовала две структуры Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания.