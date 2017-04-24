Газпром останется единственным акционером Nord Stream 2 AG

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall предоставят Nord Stream 2 AG долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости "Северного потока-2", которая на сегодняшний день оценивается в 9,5 миллиарда евро, говорится в сообщении "Газпрома".

В понедельник Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2".

‎"Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 миллиардов евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 миллионов евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром", — говорится в сообщении.

"Финансовые обязательства европейских компаний подчеркивают стратегическую важность проекта "Северный поток-2" для европейского газового рынка, содействие конкурентоспособности, а также среднесрочной и долгосрочной энергетической безопасности, особенно в условиях прогнозируемого снижения внутриевропейской добычи", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.