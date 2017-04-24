Россельхознадзор не пропустил через границу 30 килограммов червей с Украины

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который вез 30 килограммов земляных червей, сообщило региональное управление ведомства.

Ввозить в Россию и вывозить из страны живую птицу и животных (к которым по научной классификации относятся черви) можно только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

В ведомстве отметили, что таких документов, свидетельствующих о безопасности груза, у украинца не было.

Как пояснил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по региону, мужчина вез земляных червей на продажу. Собеседник агентства предположил, что он собирался их продать для рыбалки или как разрыхлителей грунта.

В итоге червей вернули на территорию Украины.