Медведев считает достижимым рост ВВП в этом году до 2%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает достижимым рост российской экономики по итогам 2017 года до 2%.

"По итогам года, как неоднократно анонсировалось, позитивная динамика, я надеюсь, будет еще заметнее. Во всяком случае, цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост валового внутреннего продукта до 2%", — сказал он, выступая на расширенной коллегии Минэкономразвития.

Он также подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы экономика развивалась по целевому сценарию прогноза Минэкономразвития.

Глава министерства Максим Орешкин, представляя в начале апреля обновленный макроэкономический прогноз на период до 2020 года, отмечал, что он подготовлен в двух основных вариантах: базовый и целевой. Оба варианта подразумевают рост ВВП в 2017 году на 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель.

Основные отличия двух сценариев — в прогнозе по темпам роста экономики в 2018-2020 годах. Базовый прогноз предполагает рост ВВП в 2018-2020 годах на 1,5% в год, целевой — рост на 1,7% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 3,1% в 2020 году. Таким образом, Минэкономразвития в целевом варианте прогноза выполняет задачу, поставленную президентом, по ускорению темпов роста российской экономики до уровня не ниже мирового.