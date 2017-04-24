Медведев: Минфин показывает "кино страшное", а МЭР - "оптимистическое"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Минфин показывает "кино страшное", а Минэкономразвития — "кино оптимистическое", подчеркнув тем самым разницу двух экономических ведомств.

Глава правительства в понедельник принимает участие в расширенной коллегии Минэкономразвития. Перед началом его выступления был продемонстрирован видеоролик, посвященный экономической ситуации и прогнозам.

"Очень разные два экономических ведомства. Когда проходит коллегия Минфина — кино страшное, а когда проходит коллегия Минэкономразвития — кино оптимистическое", — сказал Медведев, начиная свое выступление.

Он добавил, что это позволяет под разным углом зрения смотреть на экономику, видеть как ее сильные, так и ее слабые стороны.

На прошлой неделе Медведев принимал участие в расширенной коллегии Минфина.