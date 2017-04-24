Сервисы "Яндекса" останутся бесплатными для некоммерческих пользователей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" останутся бесплатны для некоммерческих пользователей, для сторонних приложений, использующих навигатор, могут ввести доступ по лицензии, заявили РИА Новости в "Яндексе".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Яндекс" будет брать плату с таксопарков, курьерских служб и иного бизнеса, использующего в коммерческих целях сервисы "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигация".

"Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" — бесплатные приложения. Все их навигационные и другие функции также будут оставаться бесплатными для пользователей и во всех случаях некоммерческого использования", — заверили в компании.

"Речь идет об использовании "Навигатора" сторонними приложениями, которые на программном уровне связаны с "Навигатором" — именно для них мы готовим новый отдельный продукт, доступ к которому будет по лицензии. При этом для таких приложений останется возможность использовать продукты бесплатно в рамках установленных лимитов", — сказали РИА Новости в компании.

По словам собеседника агентства, скорые и экстренные службы бесплатно используют другое решение "Яндекс.Карт", для них все останется бесплатно. "Эксперимент с лицензиями коснется только приложений сторонних разработчиков", — заверили в "Яндексе".

При этом в компании уверены, что на точность пробок введение лицензий не повлияет, большинство данных о загруженности движения компания получает от обычных пользователей.