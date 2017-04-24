МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Курс доллара обновил минимум с лета 2015 года по отношению к нацвалюте, опустившись в понедельник до 55,76 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.41 мск понедельника снижался на 68 копеек, до 55,77 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 60,64 рубля, следует из данных биржи. Ранее доллар опускался до 55,76 рубля – минимума с лета 2015 года. Этот минимум, в 55,8 рубля за доллар, держался с 5 апреля.

Выход Эммануэля Макрона на первое место по итогам первого тура выборов президента Франции в воскресенье повысил аппетит к риску на мировых финансовых площадках. Курс евро вырос к уровню 1,09 доллара, что также сигнализирует о росте спроса на риск.

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