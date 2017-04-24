Глава LafargeHolcim уйдет в отставку из-за финансирования боевиков в Сирии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор франко-швейцарской компании по производству стройматериалов LafargeHolcim Эрик Олсен (Eric Olsen) уйдет в отставку 15 июля на фоне подтверждения компанией финансирования своим заводом в Сирии боевиков, говорится в заявлении компании.

"Мое решение обусловлено убежденностью в том, что это будет способствовать устранению сильной напряженности, которая недавно возникла вокруг ситуации в Сирии. В то время как я совершенно не участвовал в каких-либо нарушениях и даже не знал о них, я считаю, что мой уход будет способствовать возвращению спокойствия компании", — приводятся в релизе слова Олсена.

Ранее французская газета Monde сообщала, что LafargeHolcim Group признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков вооруженных формирований в 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования. Завод прекратил свою деятельность на территории Сирии 19 сентября 2014 года.

Ранее в понедельник компания подтвердила факт взаимодействия с вооруженными группировками в Сирии. Временно исполняющим обязанности гендиректора станет председатель совета директоров компании Беат Хесс (Beat Hess). При этом компания незамедлительно начнет поиск нового генерального директора, отмечается в релизе.

"Хотя я понимаю, что ответственные за сирийский бизнес, похоже, действовали так, как, по их мнению, наилучшим образом соответствовало интересам компании… не может быть компромиссов, когда дело касается правил и соответствия стандартам… Мы привержены тому, чтобы события, произошедшие в Сирии, никогда больше не повторились в LafargeHolcim", — приводятся в релизе слова Хесса.

Французская Lafarge и швейцарская Holcim, производящие строительные материалы, согласовали сделку о слиянии в марте 2015 года. По ней девять акций LafargeHolcim менялись на 10 бумаг Lafarge. По итогам сделки головная компания Holcim была переименована в LafargeHolcim Ltd. Теперь LafargeHolcim владеет примерно 96,41% акций Lafarge.