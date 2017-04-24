СМИ узнали об инвестиционном споре структур "Интер РАО" с Грузией

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нидерландские структуры "Интер РАО" Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. уведомили власти Грузии об инвестиционном споре из-за компенсации в связи с обесценением лари, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Так, по данным издания, в письмах от 14 апреля на имя президента Грузии Георгия Маргвелашвили, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, министра юстиции Теа Цулукиани и министра энергетики Кахабера Каладзе компании сообщают о существовании спора, вызванного нарушением Грузией своих обязательств международного договора между Грузией и Нидерландами о стимулировании и взаимной защите интересов. Представитель "Интер РАО" подтвердил газете отправку писем.

Silk Road владеет 75,11% электросетевой компании "Теласи" — пакет был куплен у правительства Грузии в 1998 году. Gardabani приобрела 100% ГЭС "Храми-1" и "Храми-2" в 2011 году. Договоры купли-продажи предусматривают, что тарифы на услуги компаний будут повышаться при обесценении лари по отношению к доллару и иене (в отношении "Храми-2"), говорится в письмах.

Так, по договору о продаже "Теласи" Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии после 2008 года должна компенсировать расходы, обеспечивать обоснованный уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестпрограммы и возмещать ущерб "Теласи" от колебаний курса. Договор о продаже станций "Храми" тоже предусматривает повышение тарифов на электроэнергию в связи с обесценением лари. Дополнительно эти обязательства были подтверждены в меморандуме о сотрудничестве, подписанном правительством Грузии в 2013 году.

Но в 2014 году регулятор создал методологию расчета тарифов, которая не включала в себя гарантии, предусмотренные в договорах и меморандуме. В 2013-2016 годах лари подешевел к доллару на 31%, к иене — на 13%. В просьбе компаний "Храми" и "Теласи" увеличить тарифы в 2016 году регулятор отказал, пишет издание.

По словам представителя "Интер РАО", в установленном тарифе не учтен фактор обесценения лари, компания хочет добиться четкого исполнения договоренностей. Компенсация, по его словам, могла бы составить "десятки миллионов долларов". "Компания находится в постоянном диалоге с властями Грузии и не намерена продавать эти активы", — добавил он. В письмах Gardabani и Silk Road не указывают, какую компенсацию собираются получить, лишь сообщают, что хотят разрешить спор путем переговоров, но сохраняют за собой право обратиться в международный арбитраж.