МВФ призвали к оперативной работе над изменением страновых квот

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Комитет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) призвал фонд ускорить работу над изменением страновых квот, чтобы успеть к намеченной цели – встрече управляющих в 2019 году — и при этом соблюсти права развивающихся рынков.

Страновые квоты определяют размер заимствований, доступных странам-участникам МВФ.

"Мы призываем Исполнительный совет (МВФ) оперативно работать над завершением 15-го обзора квот в соответствии с ранее принятой целью — "Весенней встречей — 2019" и не позднее ежегодной (осенней) встречи 2019 года", — озвучил позицию комитета глава ЦБ Мексики Августин Карсентес по итогам заседания комитета управляющих МВФ, которое прошло в Вашингтоне в субботу. Мексика является одной из стран, входящих в комитет управляющих фондом.

Он отметил, что, по мнению комитета управляющих, "доля развивающихся рынков и развивающихся стран в целом" должна быть адекватной реальности, при этом голос самых "бедных членов" организации должен быть защищён. "Мы призываем к полной реализации реформ 2010 года", — заключил глава ЦБ Мексики.

На ежегодных осенних и весенних совещаниях МВФ и Всемирного банка встречаются руководство центральных банков, министерств финансов и экономического развития, топ-менеджмент частного сектора, чтобы обсудить вопросы, представляющие общемировой интерес, в том числе перспективы мировой экономики, вопросы глобальной финансовой стабильности, искоренения нищеты, занятости, экономического развития и эффективности помощи.

Сейчас, согласно 14-му обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ — 659 миллиардов долларов. Страны БРИКС — Бразилия, Китай, Индия и Россия — впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%). Новые квоты по 15-му обзору будут еще больше "переориентированы в отношении развивающихся стран, в соответствии с их позициями на рынке", отмечается в документе.

Из-за несогласия Конгресса США на одобрение предыдущей реформы МВФ потребовалось пять лет. Квота каждой страны в фонде рассчитывается преимущественно на основе размера ВВП (по паритету покупательной способности), а также по нескольким дополнительным критериям — таким как открытость рынка, размер резервов.