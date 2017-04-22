Россия и Таиланд решили расширять инвестиционное сотрудничество

БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Россия и Таиланд договорились на заседании двусторонней межправительственной подкомиссии, которое прошло 19-21 апреля в Бангкоке, диверсифицировать торгово-экономическое сотрудничество, расширяя его индустриальные и инвестиционные составляющие.

Российскую делегацию на третьем заседании двусторонней межправительственной подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству возглавлял замглавы минэкономразвития Алексей Груздев.

Диверсификация сотрудничества как свобода от колебаний конъюнктуры

"Понимая, что мировая рыночная конъюнктура сегодняшнего дня не способствует высоким финансовым показателям роста объемов торгово-экономического сотрудничества между нашими странами в его традиционном виде, когда 50% нашего экспорта в Таиланд приходится на минеральную продукцию, и при существенном падении цен на нефть мы получаем падение экспорта в стоимостном выражении, обе стороны согласились, что нашим торгово-экономическим отношениям необходима диверсификация", — сказал РИА Новости замглавы минэкономразвития.

Поэтому, рассказал он, на заседании в Бангкоке шел разговор о путях наращивании взаимодействия и были обсуждены несколько новых предложений.

"В первую очередь это проекты в сфере промышленности, индустриальной кооперации. У нас уже есть хороший задел в сотрудничестве в области поставок гражданской авиационной техники: в Таиланд поставлено два самолета "Сухой Суперджет" для королевских военно-воздушных сил, ожидается поставка еще одной машины", — напомнил Груздев.

Он отметил, что у обеих сторон интерес идет дальше: российские компании при поддержке министерства экономического развития прорабатывают возможность заключения контрактов с авиакомпаниями Таиланда с тем, чтобы российские самолеты "встали на регулярные рейсы". Важная особенность Таиланда — уникальное географическое положение в Юго-Восточной Азии, и машина "Сухой Суперджет", как региональный лайнер, очень хорошо подходит для организации авиасообщения как внутри страны, так и трансграничного сообщения в регионе, пояснил замглавы минэкономразвития.

"Есть заинтересованность и в поставках вертолетов гражданского назначения, многопрофильная — это и вертолеты для пожаротушения, медицинские вертолеты и транспортные. Соответствующие консультации ведутся. Есть перспективы для поставки самолетов МС-21", — добавил он.

Таиландские партнеры заинтересованы в наращивании поставок в Россию автомобилей и автокомпонентов, производство которых в стране находится на достаточно высоком уровне. Стороны обсуждали возможности, в случае заинтересованности российских регионов, размещения производства автокомпонентов.

"У нас в России формируется ряд автокластеров, где как раз возможна кооперация в этой сфере, но именно с локализацией на территории России, а не путем прямых поставок", — уточнил Груздев.

"Восточный коридор" предоставляет новые возможности для сотрудничества

Таиландские коллеги презентовали на заседании подкомиссии проект "Восточного коридора", который в ближайшее время будет реализовываться на территории Таиланда, сообщил агентству замминистра экономразвития. Цель проекта, пояснил он, это создание новых точек роста национальной экономики.

Коридор будет объединять три провинции Таиланда, на территории которых общей площадью 13 тысяч квадратных километров будет создан ряд кластеров — промышленных и инновационных, будет развиваться транспортная инфраструктура, соединяющая эти провинции с остальной частью Таиланда, будет модернизирована портовая инфраструктура (три морских порта), будет развиваться воздушное сообщение и инфраструктура воздушного сообщения (так называемые воздушные хабы), судостроение.

"Все эти направления представляют интерес для российской стороны, потому что у нас есть существенная компетенция в таких областях, как упомянутое уже авиастроение, системы управления воздушным движением, гражданское судостроение, российские наработки и подходы к модернизации портовой структуры", — сказал Груздев.

Железные дороги Таиланда и Уралвагонзавод

"Говорили мы и о развитии железнодорожного сообщения", — продолжил заместитель министра. В этой сфере у России есть компании, зарекомендовавшие себя как надежные поставщики подвижного состава, вагонов, сказал он.

"Уже сейчас Уралвагонзавод имеет наработки и ведет консультации с таиландскими партнерами, в том числе с Государственными железными дорогами Таиланда, относительно возможности поставок вагонов разного типа и разработки новой тележки под железнодорожную колею, которая используется в Таиланде. Не исключена в перспективе организация совместного производства при наличии соответствующего объема заказов со стороны Таиланда", — сообщил Груздев.

Биотехнологии и медицина

Очень большой интерес для России представляет сотрудничество в области биотехнологий и современной медицины, сказал замглавы МЭР. Он рассказал, что в рамках таиландского Восточного экономического коридора планируется создание нескольких новых современных городов по типу "интеллектуального города" (Smart City) и будет создана сеть современных медицинских центров.

"Нашим компаниям есть, что здесь предложить. В том числе входящая в Ростех компания "Швабе" имеет целый ряд современных разработок. Они поставляют оборудование для пренатальных центров, и есть уже поставки за рубеж, то есть это оборудование пользуется спросом. Обсуждали и возможность кооперации в разработке и производстве вакцин различного назначения", — сказал он.

Наука и технологии

Таиланд воспринимает Российскую Федерацию как страну, обладающую высокими компетенциями, и рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество в области исследований, научных разработок и высоких технологий для того, чтобы реализовать те приоритеты национального развития, которые сформулированы правительством, сказал замглавы МЭР. Он отметил особый интерес таиландской стороны к сотрудничеству в сфере информационных технологий. Речь идет как о программных продуктах, так и о различных устройствах российского производства, пояснил замминистра.

"В Таиланде разработан двадцатилетний план развития национальной экономики, где большое внимание уделяется как раз этим секторам", — сказал Груздев. Он подчеркнул, что этот план открывает широкие возможности для участия в его реализации российских предприятий.

Замглавы минэкономразвития также отметил, что успешному сотрудничеству двух стран в торгово-экономической сфере будут немало способствовать и достигнутые в рамках межправительственной подкомиссии и профильной рабочей группы договоренности о развитии сотрудничества банков и финансовых организаций двух стран.