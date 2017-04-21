Казначейство 25 апреля предложит банкам на депозиты 30 млрд рублей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Казначейство РФ на аукционе 25 апреля предложит банкам на депозиты 30 миллиардов рублей на 182 дня, говорится в материалах ведомства.

Минимальная процентная ставка аукциона — 9,25% годовых. Дата внесения средств — 26 апреля, возврата — 25 октября.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.