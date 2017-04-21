"Русгидро" планирует продать каскад ГЭС в Армении

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Русгидро" планирует в ближайшие два-три месяца выставить на продажу Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении, заявил журналистам первый замгендиректора компании Джордж Рижинашвили.

"Например, у нас есть Севано-Разданский каскад ГЭС, который мы планируем в ближайшее время рассмотреть к отчуждению. Это непрофильный балансовый актив, мы хотим из него выйти", — отметил он.

"В ближайшие три, даже я бы сказал, два месяца, мы хотим получить котировку по данному активу. Очевидно, что заинтересованы в нем могут быть инвесторы, которые присутствуют сегодня в Армении", — добавил он.

Он отметил, что внутренняя оценка пока не сделана, сейчас идёт анализ финансовой модели, но решение о его отчуждении менеджментом является достаточно устойчивым.