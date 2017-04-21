АИЖК вместе с банками разрабатывает варианты поддержки ипотеки в Крыму

ЯЛТА, 21 апр — РИА Недвижимость. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) совместно с банками разрабатывает варианты поддержки ипотеки в Крыму, сообщил журналистам в рамках Ялтинского экономического форума министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Сегодня АИЖК совместно с банками, которые работают на территории Крыма, разрабатывает различные модели поддержки ипотеки в регионе", — сказал Мень.

Он отметил, что, в частности, обсуждается вариант применения рассрочки от застройщиков.

"Сегодня есть новые механизмы взаимодействия застройщиков и банков по стране, потому что мы видим иногда объявления со ставкой в 9% по ипотеке. Может быть, такая модель здесь сможет работать", — сказал министр.

При этом, по его словам, пока окончательных решений не принято.

Как ранее сказал вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин, потребности граждан получить ипотечные кредиты в Крыму в десятки раз превышают возможности местных банков. Фонд ипотечного кредитования Крыма уже в марте использует выделенный на год объем ресурсов. Обеспеченность жильем на человека в Крыму, по его данным, в настоящее время составляет 16,5 квадратных метров против 23,2 квадратного метра в среднем по РФ.

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