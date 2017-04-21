Представителей бизнеса могут привлечь к обсуждению программы сноса хрущевок

ЯЛТА, 21 апр — РИА Недвижимость. Представителей бизнеса могут привлечь к обсуждению программы реновации пятиэтажек в Москве, сообщил в ходе Ялтинского экономического форума министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Я думаю, это хорошая идея. Вы знаете, что между вторым и первым чтением законопроекта будет большая доработка. Конечно, мы готовы сюда привлечь экспертное сообщество. Я думаю, что и наши коллеги из правительства Москвы тоже не будут возражать. Они заинтересованы в максимальной открытости в реализации этой программы", — сказал Мень.

С соответствующим предложением в ходе Ялтинского форума выступил сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. "Надо сделать группу, куда ввести бизнес-сообщество застройщиков. Надо это сделать на данном этапе, пока принимается закон", — сказал Назаров.

По его мнению, программа реновации пятиэтажек может занять около 20 лет.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. В четверг, 20 апреля, Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.