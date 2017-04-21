Американские биржи прибавили 0,8-0,9% на данных по рынку труда

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские фондовые индексы в четверг прибавили 0,8-0,9% на фоне позитивной статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,85%, до 20578,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,92%, до 5916,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 2355,84 пункта.

В четверг минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 8 тысяч — до 242 тысяч.

Производственный индекс Филадельфии в апреле снизился до 22 пунктов, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне 25,5 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что проект налоговой реформы президента страны Дональда Трампа, как ожидается, будет опубликован в ближайшее время.

"(Его) комментарии были как вишенка на торте, они дают инвесторам уверенность в том, что экономический фон продолжит улучшаться", — сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Так, Verizon Communications сообщил о снижении чистой прибыли почти на 20%, до 3,553 миллиарда долларов, или 0,84 доллара против 1,06 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,96 доллара.

Чистая прибыль BNY Mellon увеличилась на 15,9%, до 937 миллионов долларов, или 0,83 доллара на акцию, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 0,8 доллара за акцию. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay возросла в 2,15 раза, до 1,035 миллиарда долларов, или 0,94 доллара на акцию против 0,41 доллара годом ранее.

По данным агентства Рейтер, из 57 компаний индекса S&P 500, сообщивших о доходах в среду, результаты 75,4% из них превысили ожидания, тогда как за последние четыре квартала в среднем превышали ожидания только 71%.