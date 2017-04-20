В Анкаре отреагировали на заявление Ткачева о "ноже в спину"

АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи прокомментировал высказывание главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, назвавшего "ударом в спину" рост пошлин на импорт российской пшеницы в Турцию.

Накануне Ткачев заявил, что ограничения на поставки в Турцию российской сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, являются "ударом в спину", выразив надежду на нормализацию российско-турецких отношений.

"Вероятно, слова Ткачева являются результатом неправильного перевода. Что касается "ножа в спину", то еще неизвестно, кто вправе озвучивать подобные заявления. В то же время Ткачев отметил, что Россия надеется на нормализацию отношений с Турцией. Это очень позитивные слова. Лучше говорить позитивные вещи или не говорить ничего", — цитирует Зейбекчи агентство Anadolu.

Министр сообщил, что на следующей неделе в Турцию прибудет российская делегация во главе с заместителем министра, после чего состоится его встреча с сопредседателем межправкомиссии, министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Вводя экономические ограничения, нельзя требовать от противоположной стороны отказа от ответной реакции. Это неприемлемо. Действующие ограничения также идут вразрез с позицией лидеров двух стран и позитивным политическим диалогом. Верю, что в ближайшее время наметятся позитивные сдвиги в вопросе преодоления трудностей", — отметил Зейбекчи.

Запреты

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.