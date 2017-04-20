Лагард рассказала, когда миссия МВФ вернется в Грецию

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Миссия МВФ вернётся в Грецию через несколько дней, прогресс в реформах достигнут, по стабилизации долга предстоят обсуждения, рассказала журналистам в рамках пресс-конференции глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Для МВФ, чтобы войти в программу, необходимы прогресс в реформах и стабилизация долга. Реформы активно продвигаются, к стабилизации долга у нас есть вопросы. Через несколько дней миссия вернётся в Афины, и нам предстоит это обсудить", — сказала она.