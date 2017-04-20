ЕК рекомендовала не допускать британские компании к миллиардным контрактам

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Еврокомиссия начала препятствовать Великобритании, рекомендовав не допускать британские компании и группы к многомиллиардным контрактам, посоветовав чиновникам ЕК и европейским компаниям переключиться на контрагентов из 27 стран Евросоюза, сообщило британское издание Financial Times в четверг.
При этом чиновники ЕК дали указание "избегать дополнительных осложнений" с Великобританией до 2019 года. Также документ содержит рекомендацию подготовиться к отключению Великобритании от различных закрытых баз данных ЕС, включая данные по борьбе с преступностью и по предоставлению убежища.
Письмо с указанными рекомендациями было распространено среди высокопоставленных сотрудников ЕК, его подписали генсек Еврокомиссии Александер Италианер, глава кабинета председателя Еврокомиссии Мартин Сельмайер и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.