ЕК рекомендовала не допускать британские компании к миллиардным контрактам

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Еврокомиссия начала препятствовать Великобритании, рекомендовав не допускать британские компании и группы к многомиллиардным контрактам, посоветовав чиновникам ЕК и европейским компаниям переключиться на контрагентов из 27 стран Евросоюза, сообщило британское издание Financial Times в четверг.

По данным издания, ЕК выпустила внутреннее руководство, согласно которому европейским компаниям рекомендуется воздержаться от заключения новых контрактов на миллиарды евро с британскими компаниями до 2019 года, то есть до окончательного выхода Великобритании из состава ЕС. Также чиновники из ЕК намерены убедить частный британский бизнес в том, что, с учетом юридических последствий Brexit, им придется открывать офисы в ЕС, чтобы продолжать бизнес с европейскими контрагентами, отмечает FT.

При этом чиновники ЕК дали указание "избегать дополнительных осложнений" с Великобританией до 2019 года. Также документ содержит рекомендацию подготовиться к отключению Великобритании от различных закрытых баз данных ЕС, включая данные по борьбе с преступностью и по предоставлению убежища.

Письмо с указанными рекомендациями было распространено среди высокопоставленных сотрудников ЕК, его подписали генсек Еврокомиссии Александер Италианер, глава кабинета председателя Еврокомиссии Мартин Сельмайер и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.