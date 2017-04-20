Голикова предложила решение проблемы дефицита бюджета регионов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проблему дефицита консолидированного бюджета российских регионов можно было бы решить, освободив субъекты РФ от обязанности по уплате страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), уверена глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.
Страховые взносы во внебюджетные фонды за работающее население в настоящее время платят работодатели, а за неработающее, в том числе за детей, пенсионеров, инвалидов и так далее — регионы, которые и так имеют существенные проблемы с бюджетными дефицитами.
Она добавила, что даже при сохранении существующего уровня расходов региональных бюджетов, который, по ее мнению, является завышенным, субъекты РФ могли бы свести свои бюджеты абсолютно без дефицита. "Мы считаем, это наша принципиальная позиция, что мы должны заняться поиском источников, для того чтобы освободить субъекты Российской Федерации от несвойственных им функций страхования платежей за неработающее население", — заявила Голикова.
Ранее Голикова говорила, что в качестве одного из решений может быть повышение страхового взноса в ФОМС (сейчас 5,1% от ФОТ) или введение легального платежа за медицинские услуги.