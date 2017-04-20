В Ростуризме позитивно оценили идею о налоговых вычетах за отдых в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму поддерживает инициативу Совета Федерации по налоговым вычетам для граждан, приобретающих путевки в санатории и на курорты России, и считает, что подобные меры будут способствовать развитию внутреннего туризма страны, заявил РИА Новости в четверг глава Ростуризма Олег Сафонов.

Ранее председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин заявил, что законопроект о списании затрат работодателями на туристические и санаторно-курортные путевки на себестоимость получил одобрение правительства "буквально на днях". По его мнению, налоговые вычеты для россиян, которые покупают путевки в санатории страны, позволят увеличить российский туристический рынок, с учетом коэффициента мультипликатора, минимум на 6 миллиардов рублей в год.

Сафонов одобрил то, что вопрос о налоговых вычетах был поднят членами Совета Федерации. "Хочу сказать, что это предложение не ново, оно было разработано министерством культуры РФ и обсуждалось. Ростуризм является сторонником этих предложений, мы считаем, что введение такого налогового вычета скажется положительно на путешествиях по нашей стране и будет с радостью использовано туристами Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

"Любые меры, которые будут способствовать увеличению туристского потока по нашей стране, включая меры по развитию санаторно-курортного комплекса, приветствуются Ростуризмом. Мы очень рады, что такие предложения появляются и формулируются Советом Федерации", — подчеркнул он.