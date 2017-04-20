Эксперты: большие запасы пшеницы опаснее утраты РФ лидерства по ее экспорту

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Потеря мирового лидерства по экспорту пшеницы является меньшей проблемой для России, чем формирование высоких переходящих запасов зерна, что может быть критично для отечественного рынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Зарубежная сельскохозяйственная служба (FAS) Минсельхоза США опубликовала доклад, согласно которому Россия в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) может лишиться мирового лидерства по экспорту пшеницы. Служба ожидает, что экспорт этой культуры составит 26,5 миллиона тонн, тогда как по прогнозу Минсельхоза США поставки за рубеж пшеницы из Соединенных Штатов в этом сезоне составят 27,8 миллиона тонн.

Подобная перспектива, впрочем, не беспокоит российских экспертов рынка. "Вариант потери Россией в 2016-2017 сельскохозяйственном году мирового лидерства по экспорту пшеницы не исключен, но дело не в лидерстве. Без него можно обойтись, а вот то, что у нас могут остаться высокие переходящие запасы — это проблема", — говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

"Это весьма вероятно, да — Америка очень активна, Украина очень активна. Но потеря лидерства не является критически значимым моментом для российского зернового сектора и производства. Редко, кто остается постоянно на первом месте — раньше были Штаты, иногда их обгонял ЕС", — соглашается вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Российский прогноз

Эксперты из аналитического центра "ПроЗерно" считают, что объемы вывоза пшеницы на продажу составят в текущем сельхозгоду 27,1-27,2 миллиона тонн, а с учетом риса, зернобобовых и гречихи объем экспорта будет на уровне 36,4 миллиона тонн.

"Экспорт пшеницы пока идет по графику прошлого года, какого-то серьезного оживления ожидать сложно", — сказал РИА Новости исполнительный директор другой аналитической компании "СовЭкон" Андрей Сизов.

Он объясняет это постепенным снижением цен на зерновом рынке в долларовом выражении, продолжающимся укреплением рубля и закрытым для отечественных поставщиков рынком Турции, которая является вторым после Египта по объемам покупателем российской пшеницы.

В то же время некоторые аналитики утверждают, что экспорт еще может ускориться в мае и июне. "Если произойдет то, о чем так упорно говорит Минэкономразвития — то есть достаточное быстрое и существенное ослабление рубля, — мы увидим очень большие объемы экспорта", — прогнозирует вице-президент РЗС Корбут.

Заместитель директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский уверен, что уровень экспорта пшеницы составит 27,5-28 миллионов тонн, что больше оценки FAS.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия в текущем сельхозгоду по состоянию на 12 апреля немного снизила экспорт зерна по сравнению с прошлым сезоном — на 0,5%, до 29,284 миллиона тонн. Поставки пшеницы за рубеж выросли на 5,6% — до 22,631 миллиона тонн.

Экспорт зерновых в прошлом сельхозгоду составил 33,9 миллиона тонн, в том числе — 24,6 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерновых в этом сезоне будет на уровне прошлого года, а поставки пшеницы составят 25-30 миллионов тонн. При этом российские власти не сомневаются, что Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы в текущем сельхозгоду.

Запасы важнее

Экспертов в большей степени беспокоит, что у российских производителей после завершения этого сельхозгода останутся большие запасы зерна. Это окажет серьезное давление на цены, что, в свою очередь, отрицательно скажется на сельхозпроизводителях.

"Переходящие запасы могут быть 22,5 миллиона тонн. Это будет давить на рынок — цены будут, к сожалению, не очень хорошие для сельхозпроизводителей", — комментирует гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По мнению Андрея Сизова из "СовЭкон", снижение цен будет происходить постепенно.

Эксперт объясняет это тем, что российские аграрии пока чувствуют себя относительно неплохо и не готовы массово продавать свои все еще высокие запасы. "Снижение цен на зерно уже идет: было зафиксировано определенное падение. Сейчас все цены будут определяться остатками и прогнозами будущего урожая. Для нас это риски низких закупочных цен", — отмечает в свою очередь вице-президент РЗС Корбут.

Он также указал, что сейчас имеет место определенный дефицит мощностей для хранения зерна. "Но основной урожай уже распродан. В принципе, прошлый год показал, что мы справляемся с нехваткой мощностей", — добавляет вице-президент РЗС.