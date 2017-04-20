В Адыгее построят ветропарк суммарной мощностью до 150 МВт

МАЙКОП, 20 апр — РИА Новости. Пилотный проект строительства ветроэлектростанции мощностью 150 МВт будет реализован на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов Адыгеи, строительство ВЭС будет вести АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" (АО "ОТЭК", дивизион Росатома), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы органов исполнительной власти республики.

Накануне представители правительства Адыгеи провели рабочую встречу, посвященную инвестиционному этапу проекта, с генеральным директором АО "ОТЭК" Александром Корчагиным.

"Соответствующим ведомствам Адыгеи даны поручения о подготовке решений, необходимых для размещения ВЭС как объекта регионального назначения с последующим включением ветроэлектростанции в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2018-2022 годы. Проект для региона очень важен, его реализация находится под личным контролем врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Власти республики примут меры для решения всех возникающих вопросов, обеспечат сопровождение инвестпроекта в режиме "одного окна", — сообщил собеседник агентства.

Максимальный объем инвестиций в строительство ветропарка в Адыгее составит порядка 20 миллиардов рублей. В проект входит и запуск производства элементов ВЭС на заводе в Волгодонске. Расчётные инвестиционные вложения в строительство на территории Адыгеи составят около 12 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что эта станция суммарной мощностью до 150 МВт будет построена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав ВЭС войдут до 60 ветроэнергетических установок единичной мощностью 2,5-3,5 МВт. Срок службы станции — не менее 20 лет, коэффициент использования установленной мощности — не менее 27%. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра.

В 2016 году "Росатом" выиграл конкурс на строительство в России трех ВЭС общей мощностью 610 МВт. Это около 17% всей мощности ветроэнергетики, планируемой к вводу в России до 2024 года.

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