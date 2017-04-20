Власти Венесуэлы захватили завод General Motors

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корпорации General Motors (GM) заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Валенсия, пишет агентство Рейтер.
GM отметила, что захват приведет к непоправимому ущербу для компании, ее 2,678 тысячи рабочих, 79 дилеров, а также поставщиков. GM пообещала обратиться в суд для защиты своих прав.
Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос комментария от агентства.
Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.