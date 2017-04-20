Власти Венесуэлы захватили завод General Motors

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корпорации General Motors (GM) заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Валенсия, пишет агентство Рейтер.

"Вчера завод GMV (General Motors Venezolana) был неожиданно занят представителями органов государственной власти, что воспрепятствовало нормальному функционированию (завода — ред.). Кроме того, другие активы компании, такие как автомобили, были незаконно вывезены с ее объектов", — цитирует агентство заявление компании.

GM отметила, что захват приведет к непоправимому ущербу для компании, ее 2,678 тысячи рабочих, 79 дилеров, а также поставщиков. GM пообещала обратиться в суд для защиты своих прав.

Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос комментария от агентства.

Ранее венесуэльские власти уже захватывали предприятия, пишет агентство. Так, в 2014 году правительство объявило о "временном" взятии под контроль двух заводов, принадлежащих американскому производителю чистящих средств Clorox Co, который покинул страну.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.